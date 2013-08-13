Затримали двох чоловіків, які вербували дівчат в повії

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які вербували дівчат для заняття проституцією.

Як повідомили УНІАН в Управлінні із зв’язків із громадськістю МВС України, до Київського райвідділу міліції надійшли заяви від трьох дівчат, жительок Полтави. Дівчата повідомили, що весною 2012 року двоє чоловіків, шляхом вмовлянь та обіцянок матеріальної винагороди втягнули їх в зайняття проституцією.

Обіцяної винагороди жінки так і не отримували. Натомість залишилися без документів і з постійним шантажем. Коли ж дівчатам вдалося втекти на Батьківщину, вони одразу ж звернулись до міліції.

Працівниками відділу боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності Управління карного розшуку УМВС України в Полтавській області було встановлено осіб причетних до скоєного. Ними виявилися мешканці міста Полтава. Один із них вербував жінок, інший - зустрічав дівчат на чужих землях та відвозив на квартиру. Там вони мали надавати інтимні послуги за грошову винагороду клієнтам. Затримали ж полтавські міліціонери «торговців» на території іншої області. На той час зловмисники вже переховувались.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). За скоєне законодавець передбачив покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передані для розгляду до суду.