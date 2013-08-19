На Тернопільщині мер міста попався на хабарі

За вимагання неправомірної вигоди міліція Тернопільської області затримала керівника одного з райцентрів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, чиновник вимагав від приватного підприємця данину за сприяння у розміщенні в міському парку розважальних атракціонів.

Заступник начальника Управління держслужби з боротьби з економічними злочинами обласного управління внутрішніх справ Василь Мокрицький зазначив, що службовець 8 рангу пообіцяв бізнесменові за додаткову винагороду посприяти в укладанні угоди для розміщення розважальних споруд під час святкування Дня міста.

Здійснити угоду завадили оперативники. Чиновника затримали на гарячому під час одержання неправомірної вигоди - 2200 гривень і 100 доларів. Міліціонери вилучили отримані ним кошти.

Мера міста затримали.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою).

Санкція статті, яку інкримінують чиновнику, передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Проводиться досудове слідство.