ДАІ розпочне заходи з попередження дитячого травматизму

У Києві з 20 серпня по 20 вересня триватиме комплекс профілактичних заходів з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму «Увага! Діти на дорозі!».

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державтоінспекції Києва, ДАІ проводить ці профілактичні заходи напередодні та на початку навчального року. Аби нагадати дітям Правила дорожнього руху інспектори ДАІ проведуть у перші дні вересня уроки з ПДР, забезпечать чергування біля шкіл для безпечного пересування дітей до навчальних закладів. Крім того, для підготовки вулично-шляхової мережі до навчального року Державтоінспекція здійснить обстеження ділянок, що прилягають до територій дитячих та навчальних закладів.