У міліції заявили, що нардепи в будівлі Київради побили міліціонера

У столичній міліції заявили, що народні депутати від опозиції сьогодні в будівлі Київради побили міліціонера.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, близько 10.00 народні депутати України Арсеній Яценюк, Андрій Іллєнко та Віталій Ярема намагалися прорватися через міліцейське оточення біля центрального входу до приміщення міськради.

Розбивши вікно на першому поверсі, за допомогою своїх помічників всередину потрапили народні депутати Яценюк та Іллєнко.

При цьому опозиціонери «вчинили протиправні дії відносно одного з правоохоронців, затягнули його у натовп та нанесли тілесні ушкодження. Інші працівники міліції, які забезпечують правопорядок в цьому місці, втрутилися у ситуацію і визволили свого колегу», - повідомили у ВЗГ.

При цьому у відомстві зауважили, що «дії опозиціонерів документуються за допомогою фото- та відеофіксації».

Крім того, за даними міліції, біля Київської міськдержадміністрації сьогодні зранку зібралися близько 3 тисяч представників профспілок столиці, які висловлювали свою підтримку депутатам Київради, що зібралися на сесію для вирішення соціально-економічних питань.

Одночасно біля КМДА зібралися майже 300 прихильників опозиційних сил, які вважають нелегітимною діяльність Київради, додали в міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 серпня, більшість Київради провела пленарне засідання, яке опозиція вважає нелегітимним у зв’язку із завершенням 2 червня ц. р. п’ятирічного терміну повноважень столичної ради.

Народні депутати ввід опозиції намагалися прорватися до Київради, однак їх не пустили правоохоронці.

Після того як народний депутат від ВО “Свобода” Едуард Леонов вибив вікно на першому поверсі будівлі, група народних депутатів увірвались всередину.

Бійці «Беркуту» намагалися перешкодити народним депутатам потрапити в будівлю, через що сталася сутичка. Проте керівник спецпідрозділу «Беркут» наказав підлеглим не чіпати парламентаріїв.

Народні депутати були заблоковані на першому поверсі будівлі Київради.