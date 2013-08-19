На Полтавщині міліціонер врятував потопаючого хлопця

У Полтавській області правоохоронець врятував потопаючого хлопця. Міліціонер лише з третьої спроби йому вдалося відшукати потерпілого й підняти з дна річки.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Перебуваючи у відпустці, оперативний черговий Шишацького району міліції Полтавщини вирішив поїхати з родиною на відпочинок до річки. Розташувавшись на березі, в якусь мить Олег почув крики про допомогу. Швидко підвівшись, правоохоронець побіг до гурту людей, які зібрались на березі річки. З їх слів стало зрозуміло, що з мосту у воду стрибнув хлопець, але так і не винирнув», – йдеться у повідомленні.

Як розповідають очевидці події, всі люди, які перебували на той час біля водоймища, завмерли в очікуванні, коли міліціонер дістане хлопця з води.

Коли Олег витягнув потопельника на берег, той не подавав ознак життя. На щастя, в натовпі відпочиваючих знайшовся досвідчений лікар-реаніматолог Микола Пігота. Тож спільними силами правоохоронець та медик витягли хлопчину з того світу. Через деякий час потерпілий почав ледве дихати, але, на жаль, перебував без свідомості.

До центральної лікарні врятованого чоловіка Олег Марченко супроводжував разом із медиками. Нині стан хлопця залишається тяжким, за його життя борються лікарі.