У Донецьку міліція встановила чоловіка, який «замінував» магазин

У Донецьку міліція встановила особу чоловіка, який «замінував» магазин у центрі міста під час футбольного матчу 18 серпня між клубами «Шахтар» (Донецьк) і «Металург»(Запоріжжя).

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, чоловік, який телефонував в Управління ДСНС заявив, що в будівлі закладено вибухові пристрої Ф-1 і Ф-5, але не вказав точну адресу магазина, відзначивши тільки, що він розташований на центральній вулиці Артема.

У міліції уточнили, що насправді Ф-1 – це ручна граната, а пристрою Ф-5 не існує.

Аноніма було встановлено впродовж 40 хвилин. Ним виявився 46-річний чоловік, який проживає на вулиці Артема. Він був у стані алкогольного сп`яніння і причину свого дзвінка пояснив тим, що йому «було нудно».

Стосовно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.