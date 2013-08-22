На Черкащині затримали вандала, який пошкодив 4 могили

У Черкаській області правоохоронці затримали 28-річного хлопця, який пошкодив чотири могили.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, затриманий на місцевому кладовищі в Драбівському районі пошкодив пам’ятники на чотирьох могилах.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.297 КК України (наруга над могилою).

28-річному чоловіку загрожує штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.