У Харкові пенсіонерка «замінувала» супермаркет

22 серпня близько 9:30 до чергової частини Фрунзенського райвідділу міліції Харкова надійшло повідомлення про те, що невідома жінка заявила оператору служби «101» про замінування приміщення одного з супермаркетів, розташованого по Московському проспекту у Харкові.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

23 серпня співробітниками міліції разом із працівниками Управління СБУ в Харківській області у скоєнні вказаного кримінального правопорушення була викрита 67-річна пенсіонерка, мешканка Харківської області.

Згідно з Кримінальним кодексом України, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.