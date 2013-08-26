На Черкащині син задушив свою матір

В Черкаській області 26 серпня правоохоронці затримали 50-річного місцевого жителя, який 23 серпня задушив власну матір.

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС в Черкаській області, у місті Золотоноші Черкаської області в результаті проведення слідчих дій правоохоронці затримали 50-річного місцевого жителя, без постійного місця роботи.

Попередньо встановлено, що чоловік в будинку, де проживав, під час раптово виниклої сварки задушив свою матір. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження, триває слідство.