Чоловік поранив школяра з пневматичного пістолету

29 серпня вдень на баскетбольному майданчику біля середньої школи в Кіровському районі Дніпропетровська 31-річний чоловік поранив з пневматичного пістолету типу «Флобер» шестикласника.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 13-річний підліток був госпіталізований до лікарні зі «сліпим кульовим пораненням колінного суглоба».

Як вияснилося, чоловік вихвалявся пістолетом перед хлопцем. Як зброя вистрілила, зловмисник пояснити не може. Вірогідніше за все, куля влучила у залізний турнік, від якого зрикошетила у дитину.

Чоловік визнає свою вину, приніс вибачення батькам хлопця та пояснює, що ніколи б не завдав шкоди дитині навмисно.

Водночас зловмисника затримано. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У ВЗГ також зазначили, що зазначена зброя не потребує реєстрації у дозвільній систему і знаходиться у вільному продажу.