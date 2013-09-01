Захарченко відвідав на Київщині відомчий ліцей

Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко привітав 82 юнаків та дівчат, які цього року стали учнями Юридичного ліцею ім. Ярослава Кондратьєва, що функціонує при Національній академії внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За його словами, сьогодні ліцей є взірцем багатогранної діяльності держави щодо соціального захисту дітей, батьки яких – працівники органів внутрішніх справ, – ціною власного життя або здоров’я захистили громадський порядок.

Глава МВС висловив подяку за щоденну напружену працю викладачам та вихователям ліцею, які не лише щедро обдаровують знаннями своїх учнів, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів України. Держава потребує талановитих учених, мудрих учителів, кваліфікованих економістів і, безумовно, професіоналів-правоохоронців, досвідчених юристів.



Фото: МВС України

«Сподіваюсь, навчання в ліцеї допоможе вам стати справжніми патріотами держави – сильними, мужніми, фахівцями, які готові гідно продовжувати справу, розпочату вашими батьками», – наголосив Віталій Захарченко.

Він також висловив упевненість, що згодом більшість з ліцеїстів прийде на службу в органи внутрішніх справ, аби повсякденно захищати мир і спокій в державі, забезпечувати правопорядок, захист конституційних прав громадян України.

1 вересня, в Україні відзначають початок нового навчального року в освітніх закладах - День знань.