У Запоріжжі з дачної ділянки вилучили 720 кг конопель

У Запоріжжі співробітники міліції вилучили з дачної ділянки посів конопель вагою понад 720 кг.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівниками відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Запорізького міського управління міліції було отримано оперативну інформацію про те, що на території дачного кооперативу у Комунарському районі обласного центру знаходиться незаконний посів конопель.

Отримавши санкцію на обшук, міліціонери вилучили 271 рослину загальною вагою понад сім центнерів. На ділянці було затримано двох громадян, 1958 та 1979 р.н., причетних до вирощування марихуани. Обидва – мешканці Криму. Молодший раніше відбував покарання за корисливі злочини.

Співробітники міліції встановлюють все коло осіб, пов’язаних з протизаконним бізнесом.

Триває досудове розслідування.