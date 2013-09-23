Міліціонери знайшли дітей, які заблукали у лісі

На пошуки дітей відправилась максимальна кількість працівників Кременчуцького райвідділу міліції. До пошуків також долучились колеги з Комсомольського міськвідділу міліції та працівники лісового господарства.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 21 вересня близько 19:00 до Кременчуцького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на телефон рятувальної служби звернувся 12-річний хлопчик. Дитина повідомила, що разом з двома друзями віком 12 та 15 років вони заблукали в лісі поблизу села Салівка і не можуть знайти дорогу.

«Усі міліціонери, котрі брали участь у розшуку дітей спрацювали оперативно і чітко. Злагоджена робота дала свій позитивний результат. Вже близько 20-ої години діти були знайдені», - говорить начальник Кременчуцького райвідділу міліції Володимир Зеленський.

Побачивши міліціонерів діти дуже зраділи. При спілкуванні хлопці зазначили, що не сподівалися на такий швидкий порятунок. Вони пояснили, що пішли в ліс по гриби. Захопившись збиранням, зайшли надто далеко і заблукали. А коли зрозуміли, що самотужки вибратися не зможуть, зателефонували до рятувальників.