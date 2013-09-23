У Миколаєві затримали підозрюваного в нападі на таксиста

Співробітники міліції затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на водія таксі.

Як повідомили УНІАН у групі зв`язків із громадськістю Миколаївського міського управління міліції, чоловіка затримали 21 вересня - того ж дня, коли звернувся таксист.

У Центральному районі міста, приїхавши за викликом, 29-річний водій таксі став жертвою розбійного нападу. Він повідомив, що невідомий, погрожуючи ножем, розбив заднє скло його автомобіля і оволодів грошима в сумі 100 грн.

Слідчим відділенням Центрального райвідділу міліції почато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 187 КК України (розбій), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.