Керівництво МВС України і Росії вшанували загиблих міліціонерів

Учасники спільної колегії МВС України та Росії вшанували пам'ять загиблих міліціонерів. Церемоніал вшанування пам’яті загиблих міліціонерів відбувся в Одесі біля Меморіалу працівникам міліції Одещини, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Міністри внутрішніх справ України та Росії Віталій Захарченко та Володимир Колокольцев, а також члени спільної колегії МВС України та Росії поклали квіти до підніжжя пам’ятника та подумки помолилися за душі тих, хто віддав життя на благо держави.

За часи незалежності на Одещині під час виконання службових обов’язків загинуло 19 працівників міліції.