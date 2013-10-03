У Черкасах затримали злочинне угруповання із збуту наркотиків

У Черкасах 2 жовтня співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС у Черкаській області затримали чотирьох учасників злочинного угруповання, які збували наркотики та психотропні речовини в Черкасах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС у Черкаській області, правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що невідомі особи налагодили збут наркотиків. Провівши ряд оперативних заходів, правоохоронцям вдалося встановити, що до цього причетні четверо місцевих жителів віком від 18 до 29 років.

Як з’ясувалося, між зловмисниками була налагоджена чітка схема злочинної діяльності та розподілені функції. Двоє старших учасників угрупування займалися пошуком покупців серед наркозалежних осіб та своїх знайомих, а також забезпечували надходження наркотиків на територію області. Інші займалися розповсюдженням наркотиків. Провівши ряд оперативних закупок, правоохоронці розробили спеціальну операцію по затриманню зловмисників і затримали їх на гарячому.

У ході проведення обшуку за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили та вилучили близько 40 грамів психотропної речовини амфетаміну, 12 грамів наркотичного засобу метадону, 100 грамів макової соломки, 60 грамів марихуани, 25 мілілітрів ацетильованого опію та близько 90 тис. грн від продажу наркотиків. Крім того, в одного зі зловмисників працівники міліції виявили травматичний пістолет без документів та набої до нього.

Наразі усіх членів злочинного угруповання затримано. Їх дії кваліфіковані слідчим за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Проводяться заходи щодо встановлення шляхів надходження наркотичних речовин на територію Черкаської області та інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння цього кримінального правопорушення.