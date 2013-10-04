У Мін'юсті знайшли винного у "теракті" з держреєстрами

У Мін'юсті параліч системи державного реєстру називають не інакше як теракт проти держави.

Дві доби українці не могли продати і купити квартири, авто, отримати документи для кредитів або ж зареєструвати будь-які довіреності. Систему частково відновили тільки 3 жовтня.

У будівлі, яка відповідає за реєстри по всій Україні, зараз посилена охорона: і на вході, і на поверсі, де розташований комп'ютерний сервер. Всередині працюють комп’ютерними з СБУ.

Новий директор реєстрів каже, що не спить другу добу. В паралічі мережі підозрює прибічників свого попередника, звільненого тиждень тому.

"Це є свідомо організований, я би сказав так, терористичний акт, терористична атака. Тому що по суті блоковано було роботу близько 5-6 державних органів. Такої ситуації в державі не було ніколи", - каже директор ДП "Інформаційний центр" Мінюсту Леонід Богданов.

Раніше міністр Олена Лукаш дала розпорядження перевіряти фінансову діяльність попереднього керівництва. Зараз воно не тільки звільнене: за результатами перевірок відкрито кримінальне провадження.

"І, як наслідок (кримінального провадження, - ред.), постраждали колишні посадові особи цих підприємств, а також деякі бізнесмени, які роками викачували гроші з державного бюджету. З їх неправомірною дією, неправомірною помстою я пов'язую наші проблеми, але це моє припущення", - каже Лукаш.

Попри це на захист попереднього керівника стала частина колективу: "Я впевнена, що він гідно, правильно працював. Це дуже порядна, чесна, сувора, але і справедлива людина".

У своєму листі вони стверджують, що до технічних збоїв призвело втручання команди нового директора, яке буцімто копіювало інформацію про громадян України, і не дивно, якщо її, мовляв, можна буде незабаром нелегально купити на столичному ринку Петрівка.

Новопризначений директор ці звинувачення відкидає. Більше того - він гарантує, що витоку інформації не зробили навіть ті, кого він підозрює. Дані захищені кількома рівнями безпеки. Сьогодні станом на обід відновили роботу 75% системи.

Нагадаємо, у Генпрокуратурі не виключають, що збої в держреєстрах могли здійснити хакери. Зараз правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до скоєння злочину.

ТСН