У Чернівцях затримали хлопця, який «замінував» мерію

У Чернівцях на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у приміщенні міської ради бомба, яка вибухне через годину. На місце події виїхали правоохоронці. Оглянувши приміщення, експерти жодних вибухових пристроїв не знайшли.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами особу, яка здійснила телефонний дзвінок, було встановлено та затримано. Нею виявився 20-річний мешканець Новоселицького району Чернівецької області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Триває слідство.