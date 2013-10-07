У Вінниці обрали кращого конвоїра країни

У Вінниці відбулось урочисте нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу з визначення кращого за професією серед працівників конвойної служби міліції. Три дні кращі з кращих працівників з усієї України змагатися за головну перемогу у практичній стрільбі, кросі, підтягуванні, рукопашному бої, проходили тестування зі службової підготовки.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Не зважаючи на те, що робота працівників конвойної служби, на перший погляд, непомітна, вона потребує неабиякої фізичних та професійних навиків. Адже кожного дня доводиться виявляти максимальну концентрацію зусиль та високий рівень психологічної стійкості.

Учасників змагань в урочистій обстановці привітав начальник міліції Вінниччини генерал Віктор Русин та побажав успіхів у службі, здоров’я, благополуччя, нових перемог.

Диплом переможця та грошову премію отримав командир відділення батальйону конвойної служби міліції Харківського міського управління міліції прапорщик Олександр Чеботарьов.

Достойно представив своїх колег на всеукраїнських змаганнях вінничанин - міліціонер роти конвойної служби міліції УМВС прапорщик Вадим Рябоконь виборов друге місце та грошову премію. Крім того наш земляк переміг у номінації «Влучний стрілець».



Фото: МВС України

Третє місце та премію виборов міліціонер відділення конвойної служби міліції Краснолуцького міського відділу міліції Луганської області сержант міліції Дмитро Пестунов.

Крім того в номінації «Кращий боєць» переміг представник Чернігівської конвойної служби міліції Віталій Бубенко, у номінації «Кращий виконавець силової вправи» - конвоїр з Дніпропетровської області старший сержант міліції Микола Засядьвовк. Переможцем в номінації «Спринтер» - за найкращий результат з бігу на дистанції 3 км став учасник змагань з Львівської області старший прапорщик міліції Василь Бучковський.

Переможці змагань поспішають поділитися радістю з колегами та рідними, приймають привітання. Втім, усі без винятку учасники триденних випробувань їдуть додому з позитивними емоціями від перебування на гостинній Вінниччині, спілкування з колегами, новими враженнями та отриманим досвідом.