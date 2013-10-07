У Львові затримали двох студентів, які займалися крадіжками авто

Працівники Франківського райвідділу міліції ГУ МВС України у Львівській області затримали двох юнаків, котрі викрали автомобілі – ВАЗ 2101 та ВАЗ 2106 у місті Львові.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, автовикрадачами виявилися не професійні злодії, а студенти-другокурсники одного з вищих навчальних закладів Львова, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Як зазначив начальник Франківського райвідділу міліції Львова Віталій Горський, „у першому випадку хлопці захотіли „покататися”, а наступного разу свідомо пішли на крадіжку автомобіля”.

«Перший раз коли вирішили викрасти автомобіль, хлопці йшли з нічного клубу перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. В одному з дворів побачили автомобіль ВАЗ – 2101. Відкрили дверцята просто – підібравши ключ. Так, як студенти були напідпитку далеко втекти їм не вдалось, в автомобілі спустило колесо і їх закинуло на бордюр. Зрозумівши, що далі вони вже нікуди не поїдуть - залишили автомобіль та втекли з місця події. А вже наступного разу вони свідомо йшли викрадати авто. В одного з хлопців пропала дівчина, розшукати її вирішили на «колесах», щоб вразити дівчину своїм подвигом. З цієї метою викрали другий автомобіль марки ВАЗ – 2106», - розповів Віталій Горський.

Юнаків затримали правоохоронці неподалік від місця скоєння крадіжки авто.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).