В міліції є докази причетності брата екс-нардепа до викрадення черниць

У Києві правоохоронці вже мають докази причетності бізнесмена Сергія Бута, брата екс-нардепа Юрія Бута, до викрадення черниць в столиці, заявив начальник ГУМВС України в Києві Валерій Коряк.

"Зібрано достатню кількість доказів, які підтверджують його причетність до скоєння даного злочину", - розповів міліціонер.

В даний час в рамках розслідування проводяться дві експертизи: хімічна та експертиза ДНК.

"Після завершення експертиз матеріали кримінального розслідування будуть надані для ознайомлення підозрюваному, після чого направлено до суду", - додав Коряк.

Нагадаємо, 14 червня у Києві пропали дві монахині. Вже 17 червня настоятелька Свято-Покровського монастиря Тетяна Шамайло та її помічниця Катерина були знайдені.

ТСН