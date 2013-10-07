Спадщина стала причиною вбивства двох жінок

Співробітники міліції міста Чернігова затримали молодика, який скоїв вбивство двох жінок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, вночі до чергової частини Чернігівського міськвідділу міліції надійшла інформація щодо вчинення вбивства двох людей у Чернігові.

На місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи міськвідділу, колеги із прокуратури, керівництво правоохоронних органів.

В одній із квартир п’ятиповерхового будинку правоохоронці знайшли закривавлені тіла двох жінок. Чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні вбивства двох людей, правоохоронці затримали згідно статті 208 кримінального процесуального кодексу України безпосередньо на місці злочину.

На даний час слідчими Чернігівського міського відділу міліції УМВС України в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб).

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до15 років або довічним позбавленням волі.

Відомості внесено до єдиного реєстру. Наразі проводяться слідчі дії.