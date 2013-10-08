Чоловіка ув’язнили довічно за подвійне вбивство

Колегія суддів Нетішинського міського суду оголосила вирок у справі про подвійне вбивство, яке сталося в квітні 2013 року. Тоді мешканка одного з гуртожитків у місті енергетиків, що на Хмельниччині, виявила у сусідському помешканні тіла двох чоловіків.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Мешканці гуртожитку уже давно звикли до голосних звуків в одній із кімнат. Самотнього розлученого чоловіка, який там проживав, часто відвідували товариші зі схожою життєвою історією. Як правило, компанії збиралися на гостину у п‘ятницю, по завершенні робочого тижня. Того разу дводенна «релаксація» для власника помешкання та його квартиранта закінчилась трагічно. Граючи чергову партію у карти з малознайомим товаришем, чоловіки почали сваритися. А Підозрюваний у вбивстві мало пам‘ятав, що ж викликало у нього таку агресію, але він, врешті, схопив ножа, яким нарізали сало на закуску, і завдав своїм нетверезим товаришам по три удари у різні частини тіла.

Коли на місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області, у чергову частину зателефонував сам вбивця і повідомив про скоєне. За декілька годин особу чоловіка встановили, і він дав свідчення. До того ж, вина громадянина повністю підтвердилась зібраними доказами.

Згідно ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, за якою стосовно 40-річного чоловіка було відкрите кримінальне провадження, колегією суддів було призначене найсуворіше покарання, передбачене чинним законодавством України – довічне позбавлення волі.