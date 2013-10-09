Міліція розслідує стрілянину в центрі Харкова

У Харкові міліція розпочала розслідування за фактом стрілянини на вулиці Дарвіна в центрі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зараз проводиться опитування свідків, необхідні експертизи. Після цього буде визначено кваліфікацію злочину, за якою буде проводитися розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня близько 19.00 на вулиці Дарвіна невідомий чоловік обстріляв підприємця.

Надзвичайна подія сталася в той момент, коли 43-річний підприємець разом зі своєю дружиною вийшли з офісу та сіли до свого автомобіля. У цей час до транспортного засобу підійшов невідомий чоловік, відчинив водійські двері іномарки та з пристрою для відстрілу гумових куль зробив два постріли в ліве стегно водію, після чого сів в вітчизняний автомобіль та зник з місця пригоди.

Постраждалого доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги з діагнозом поранення лівого стегна.