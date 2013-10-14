Україна може стати 10 країною, яка готуватиме миротворців

Україна в майбутньому може стати 10 країною, яка готуватиме миротворців. Сертифікація такого навчального курсу – це прямий шлях до створення в Україні Міжнародного регіонального центру з підготовки миротворців, який не тільки готуватиме українських та іноземних правоохоронців, а зможе стати тренувальним майданчиком ООН у Європейському регіоні. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь під час з офіцером секретаріату ООН Штефаном Шварцем.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Лекарь також зазначив, що Україна надає великого значення діяльності з підтримання міжнародного миру та безпеки, розглядаючи участь у ній як важливий чинник зовнішньої політики. Одним із пріоритетів визначена участь нашої держави у миротворчій діяльності, спрямованій на відвернення і врегулювання міжнародних конфліктів.

«Адже безпека країни починається далеко за її кордонами. З 1994 року близько 3 тисяч працівників МВС України взяли участь у міжнародних операціях. Сьогодні у 7 миротворчих операціях несуть службу 87 правоохоронців», – наголосив Сергій Лекарь.

Заступник міністра, звертаючись до представника секретаріату ООН, зауважив, що МВС України, за підтримки уряду, відповідно до міжнародних стандартів, розроблено спеціалізовані навчальні курси з підготовки спостерігачів цивільної поліції ООН та командного складу миротворчих поліцейських підрозділів. Потужний потенціал сучасного навчального комплексу на базі Спеціального миротворчого центру та подальша його сертифікація сприятимуть досягненню поставленої мети.



Фото: МВС України

Офіцер секретаріату ООН Штефан Шварц у свою чергу наголосив на тому, що нині 80 країн задіяні до міжнародних операцій, у 9 з них функціонують центри з підготовки миротворців. В України є всі шанси стати 10 країною, яка зможе готувати фахівців для врегулювання міжнародних конфліктів.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Микола Азаров під час відвідування Спеціального миротворчого центру у травні поточного року, ознайомився з навчальною та тренувальною базою закладу з метою оцінки його здатності функціонувати в якості постійно діючого Міжнародного регіонального центру підготовки миротворчого персоналу ООН. Голова Уряду зазначив, що Центр справляє дуже хороше враження, а підготовка бійців є дуже доброю.