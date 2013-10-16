Іноземні шахраї активно обчищають українські банкомати

Українські банкомати все частіше почали обкрадати іноземні шахраї.

Аферисти за допомогою скімерів виготовляють картки-двійники і крадуть гроші з рахунків банківських клієнтів. Зокрема, за дев'ять місяців цього року в Україні було виявлено 246 скімерів, що в 3,4 рази більше, ніж у 2012 році, і в 5,5 рази - ніж у 2011 році, повідомили в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем "ЕМА".

При цьому, "працюють" з банкоматами не тільки вітчизняні злочинці.

"В Україні розгортають діяльність "гастролери" - шахраї з Румунії і Болгарії. Гроші зникають не тільки з рахунків киян, але ще в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях", - розповів "Вестям" директор Асоціації "ЕМА" Олександр Карпов.

Як повідомляють банкіри, рідше крадуть гроші з карток низького (Electron) і середнього класу (Classic). "Частіше шахраї орієнтуються на пластик високого класу Gold, Platinum, Premium, Infinite: тут вищі ліміти на зняття готівки та часто присутні великі кредитні ліміти. Такий підхід свідчить про відмінну організованість і підкованість зловмисників: їхні скімери, мабуть, дозволяють візуально визначити тип карти", - зазначив фахівець сектору безпеки управління платіжних карт "Банку Національний кредит" Євген Міщенко.

За словами експертів, аферисти використовують три схеми для грабежу.

Перший - це класичний, коли зчитується інформація про карту за допомогою накладки на клавіатуру банкомату і приймач карти і підробляється пластик.

Крім того, з'явилися два нових способи обкрадання банківських клієнтів. Це встановлення заглушки в тій частині банкомату, яка видає купюри: не отримавши гроші людина відходить, а шахрай, знявши кришку, забирає її гроші.

"Крім того, почали з'являтися пристрої, які грабують не конкретні рахунки, а самі банкомати. Банкомату за допомогою електричного імпульсу навіюється, що в нього потрапила карта, і він видає гроші", - говорить Карпов. Найважче повернути свої кошти у другому випадку, адже навіть, якщо власник карти не забрав свої гроші в банкоматі, то банк все одно списав їх з рахунку.

"Дуже складно довести, що людина, яка слідом підійшла до банкомату, не є вашим товаришем і вона не забрала гроші на ваше прохання. Але розслідування на цей рахунок проводяться", - повідомив голова правління Українського процесингового центру Антон Романчук.

Неофіційно у банках кажуть, що на сьогоднішній день оснащені відеокамерами менше половини банкоматів (на 1 липня в країні їх було 38,4 тис.).

"МВС давно просить Нацбанк зобов'язати банки встановлювати камери у всіх банкоматах. Але НБУ так і не зважився на цей захід, адже він виллється в серйозні витрати для банків", - говорить Олександр Карпов.

Щоб убезпечити себе від шахраїв, українцям радять придивлятися до банкоматів і перевіряти їх на наявність фальшивих накладок. Також експерти рекомендують не рідше одного разу на місяць змінювати ПІН-код.

ТСН

