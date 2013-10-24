У Харкові за підозрою у пограбуванні магазину затримали киян

У Харкові за підозрою у пограбуванні магазину хутряних виробів затримали чотирьох киян.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області з посиланням на першого заступника начальника ГУ МВС України в Харківській області – начальника слідчого управління Миколу Фоменка.

За його відомостями, вчора, 23 жовтня, близько 6.00 до Дзержинського райвідділу міліції звернувся 38-річний приватний підприємець. Чоловік повідомив про те, що невідомі особи серед ночі пошкодили ролети та пластикової двері в приміщенні магазину, розташованого по вулиці Сумській і винесли 34 шуби із хутра норки. Загальний матеріальний збиток склав майже 1,5 млн грн.

Дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Фоменко наголосив, що за гарячими слідами працівники карного розшуку затримали чотирьох підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Ними виявилися мешканці міста Києва віком від 37 до 45 років, троє з яких раніше вже були неодноразово засуджені за скоєння корисливих злочинів.

«Зловмисники спокійно прямували до столиці разом зі своєю здобиччю, але працівники міліції перервали їх невдалий вояж», - сказав Фоменко.

Правоохоронці вилучили із автомобіля зловмисників вкрадені шуби.

Під час подальшої роботи із зловмисниками міліціонери з’ясували, що це не перша їх спроба скоєння подібного злочину. Слідчі перевіряють причетність підозрюваних до чотирьох інших проникнень в магазини хутра та модних аксесуарів, що сталися на початку цього року.

Затриманим загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.