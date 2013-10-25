Захарченко взяв участь в роботі колегії ДМС України

Виїзне розширене засідання колегії відбулося сьогодні в Харкові. В її роботі також взяли участь голова Харківської ОДА Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, керівники структурних підрозділів та територіальних органів ДМС України.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На колегії були розглянуті основні результати діяльності Державної міграційної служби України за третій квартал 2013 року та визначені пріоритетні завдання на найближчий час. Крім того, обговорювалося питання організації діяльності територіальних органів ДМС під час реалізації законодавства з питань громадянства, реєстрації фізичних осіб та оформлення паспортних документів.

Під час свого виступу Віталій Захарченко звернув увагу присутніх на те, що для забезпечення належної взаємодії апарату МВС з центральними органами виконавчої влади, у тому числі з ДМС, у структурі апарату Міністерства з лютого 2013 року створено та діє Управління взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління.

«Наголошую на тому, що зазначений структурний підрозділ утворено для забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності під час формування і реалізації державної політики у сфері міграції. А це означає, що наша з вами діяльність повинна ґрунтуватися виключно на принципах взаєморозуміння та взаємодопомоги», - сказав міністр.