В супермаркетах міста Суми встановлювали ігрові автомати

У Сумах працівники міліції виявили і вилучили в супермаркетах дев`ять терміналів самообслуговування, електронна техніка яких була запрограмована не на поповнення рахунків, а на проведення азартних ігор.

Про це УНІАН повідомили в секторі з питань зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області.

Відповідно до повідомлення, в міліцію надійшла заява від жителя обласного центру, який повідомив, що в приміщенні одного із супермаркетів він побачив гральний термінал з написом: «Державна лотерея. Вигравай 100 000», і вирішив зіграти.

Чоловік вибрав одну із запропонованих на екрані ігор, і вніс в приймач терміналу 20 грн. Внесена сума одразу ж відобразилася на екрані.

Після того, як гра відбулася, на рахунку у гравця залишилося 10 грн, тому він вирішив завершити гру і забрати залишок коштів.

Проте гроші в сумі 10 грн чоловік одержати з терміналу не зміг, апарат видав паперову квитанцію (чек), на якій були вказані адреси пунктів можливого отримання коштів. Серед них пунктів на території Сумської області вказано не було.

Тоді чоловік зателефонував за номером телефону, вказаним у чеку, і дізнався, що з приводу видачі грошей з ним зв`яжуться упродовж доби. Але так і не дочекавшись обіцяного, чоловік звернувся в міліцію.

Слідчі Сумського міського відділу міліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України

«Заняття гральним бізнесом». Упродовж двох днів міліція виявила ще у восьми супермаркетах у Сумах дев`ять терміналів самообслуговування, за допомогою яких населенню надавалися послуги грального бізнесу, і задокументували факти надання таких послуг.

Термінали вилучено і будуть направлені на експертизу. А міліція встановлює причетних до організації забороненого законом бізнесу.

Організаторам можуть загрожувати штрафи від 170 тис. до 700 тис. грн з конфіскацією устаткування.