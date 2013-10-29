Водіїв попереджають про сильні тумани в Україні

У Департаменті ДАІ МВС України наголошують, що згідно з інформацією Гідрометцентру, 30 жовтня вночі та вранці на більшій частині території країни очікується туман із видимістю 200-500 м.

Згідно із переданим УНІАН повідомленням прес-служби Департаменту ДАІ МВС України, Державтоінспекція звертає увагу водіїв на особливості керування транспортним засобом в умовах недостатньої видимості.

Так, нагадують у ДАІ, при тумані відстань до об’єкту здається в кілька разів більшою, ніж є насправді. Тому при попаданні в смугу туману водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду.

Крім того, необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (або протитуманними фарами).

«Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися, то швидкість потрібно знижувати поступово. А при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію», - радять в ДАІ.