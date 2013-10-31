У Харкові намагалися обікрасти телерадіокомпанію

У Червонозаводському районі Харкова двоє чоловіків намагалися обікрасти телерадіокомпанію.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інцидент стався сьогодні, 31 жовтня, близько 1:00.

Коли в приміщенні телерадіокомпанії вночі спрацювала сигналізація, на місце відправився наряд Державної служби охорони (ДСО). На місці міліціонери помітили пошкоджену металеву решітку та розбите вікно.

Заблокувавши входи, виходи та підступи до помешкання, держохоронці почали його обстеження.

Співробітники ДСО оглядали кабінет за кабінетом, та виявили на першому поверсі двох чоловіків, які намагалися сховатися в студійній кімнаті. Затримані виявилися місцевими мешканцями віком 26 та 43 років без постійного місця роботи.

Як пояснили правопорушники, вони проникли до приміщення телерадіокомпанії, щоб вкрасти апаратуру з метою її подальшого продажу.

Затриманих доставили до Червонозаводського районного відділу міліції, де оперативники наразі з’ясовують всі обставини події та причетність затриманих громадян до скоєння аналогічних злочинів.