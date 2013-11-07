На Волині син обікрав матір

У Волинській області під час гучного застілля чоловік вирішив обчистити помешкання власної матері.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до луцького міськвідділу міліції із заявою про злочин звернулася місцева жителька. 67-річна жінка повідомила, що з її квартири викрали дві православні ікони, скороварку та пуховик. Загальна вартість викраденого становить 3 тис. грн.

Правоохоронці з’ясували, що жінка і її 40-річний син полюбляють добряче випити. Тому частенько вдома влаштовували хмільні посиденьки, на які запрошують знайомих і друзів.

Того вечора у квартирі заявниці було чергове свято. Син господині добряче випив і вирішив обікрасти матір. Оскільки добре знав, де і що знаходиться, реалізувати цей задум чоловікові було просто.

Слідчим відділенням Луцького МВ УМВС України у Волинській області розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За вчинення кримінального правопорушення чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.