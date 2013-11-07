На Прикарпатті для дітей видали розмальовку «Безпека на дорозі»

В Івано-Франківську обласне ДАІ видало методичний посібник для дітей дошкільного та молодшого віку під назвою «Безпека на дорозі» за редакцією начальника обласного УМВС та начальника управління ДАІ УМВС в області . Розмальовку спеціально розробили у відповідності до сучасного світобачення дітей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 6 листопада начальник обласного ДАІ майор міліції Ярослав Ковальчук завітав до Івано-Франківської ЗОШ №15, аби презентувати розмальовку. Посібник вручили усім учням 1-3 класів, на яких і розраховане видання.

За словами Ярослава Ковальчука у такому маленькому віці діти найкраще сприймають інформацію саме візуально. Тому найдоцільніше було створити для них саме розмальовку, аби навчання правил дорожнього руху для малюків було цікавим.



Фото: МВС України

Як зазначив керівник, цьогоріч в Івано-Франківській області сталося 36 ДТП за участі дітей. Двоє малюків загинуло, а шестеро стали винуватцями дорожньо-транспортних пригод.