ДВСУ і ДАІ запровадять єдину систему для обміну інформацією

До кінця року очікується ведення в дію електронної бази між Державною виконавчою службою України (ДВСУ) та Державтоінспекцією, що оптимізує і вдосконалить роботу державних виконавців.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДВСУ.

За словами першого заступника голови Державної виконавчої служби України Ігоря Миронка, минулого року підписано наказ щодо інформаційної взаємодії між Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України і Державною виконавчою службою України щодо створення єдиної системи з обміну інформацією на рівні отримання запитів і на рівні подання відповідних документів, які обмежують право фізичної особи (боржника) в користуванні автомобілем.

«Головна мета введення в дію електронної бази - це швидкість оперативної інформації. Державні виконавці зможуть оперативно отримувати інформацію після відкриття виконавчого провадження. По-друге, це дасть можливість діяти в інтересах боржника, в разі якщо боржник належним чином скористався можливістю закрити свій борг перед державою, фізичною або юридичною особою, оперативно поновити його права», - додав Миронюк.

Робота в режимі он-лайн, саме такою має бути взаємодія між Державної виконавчою службою України і органами ДАІ, наголосив представник Департаменту ДАІ МВС України Володимир Рєзніков.

«Сьогодні ми вдосконалюємо свою роботу і на це потрібен час. Ми повинні працювати в режимі реального часу. Державний виконавець приймаючи рішення щодо відкриття виконавчого провадження щодо з’ясування, яке майно є у боржника, не повинен очікувати від МВС відповіді на свої запити на паперових носіях. Він зайшов до бази, з’ясував яке майно є у боржника і вчинив певні дії», - зазначив він.