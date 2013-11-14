Україна і Білорусь розпочали демаркацію кордону

13 листопада в пункті пропуску «Сеньківка» Чернігівської області відбулися заходи з відкриття першого прикордонного знаку на Українсько-Білоруському державному кордоні, що є початком процесу демаркації між двома сусідніми державами. Міліція забезпечила громадський порядок та безпеку всіх високоповажних учасників заходу.

В обласному управлінні міліції зазначають, що захід проходив на рівні міністрів закордонних справ сусідніх держав, щоб збагнути рівень відповідальності для правоохоронців, яким було довірено охороняти тут громадський порядок та безпеку.

У ході урочистостей високоповажні учасники прикріпили до прикордонних стовпів державні герби України й Республіки Білорусь та заклали капсули з пам’ятною запискою у фундамент.

Протягом усіх заходів за порядком стежили близько півсотні правоохоронців: бійці спецпідрозділу «Беркут», патрульної служби та працівники Городянського і двох сусідніх райвідділів міліції.

Дисципліну на дорогах, на дальніх і ближніх підступах до Сеньківки, забезпечували екіпажі ДАІ.

Усі перераховані заходи безпеки дозволили провести урочистості з нагоди початку демаркації державного кордону на високому рівні. «Порушень громадського порядку та безпеки не допущено», – запевнили в міліції.