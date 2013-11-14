У Києві затримали афериста, який представлявся посадовцем НБУ

Столична міліція затримала афериста, який представлявся керівником управління Національного банку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, представляючись керівником одного з управлінь Національного банку України спритний зловмисник привласнював гроші приватних підприємців. Аферист встиг «заробити» майже 200 тисяч гривень, коли у його плани втрутились правоохоронці Шевченківського райуправління столичної міліції, які й затримали ділка.

Як зазначається у повідомленні, до правоохоронців із заявою звернувся підприємець. Тривалий час чоловік працює в сфері сільського господарства і вже давно хотів розширятися. З цією метою вирішив взяти кредит в банку. Одного разу в газеті оголошень фермер знайшов об’яву: «Надам допомогу в оформленні та отриманні кредиту Національного банку України». Вирішив зателефонувати та поцікавитись умовами отримання кредиту. Дуже скоро чоловік пожалкує про цей дзвінок, оскільки кредит він так і не отримав, але втратив більше 100 тисяч гривень.

Через деякий час в результаті проведення розшукових заходів столичні правоохоронці затримали 52-річного шахрая, харків’янина. Раніше чоловік кілька разів відбував покарання за аналогічні злочини. Аферист за свою «роботу» був абсолютно спокійний – мав економічну освіту, представницьку зовнішність та підроблений документ – посвідчення працівника НБУ. Всі ці складові додавали досвідченому зловмиснику впевненості в своїй безкарності.

Працював шахрай за відпрацьованою схемою: розміщував в Інтернеті та в регіональних газетах оголошення й чекав дзвінків. Під час першої телефонної розмови з підприємцями зловмисник представлявся Шаховим Леонідом Марковичем, начальником управління Національного банку України. Всі подробиці та деталі оформлення угоди обіцяв повідомити співрозмовникові під час особистої зустрічі.

Для більшої впевненості всім своїм «клієнтам» призначав зустріч біля входу в приймальню громадян Київської міської державної адміністрації. В призначений день заздалегідь приходив до КМДА та чекав у середині.

Після дзвінка від «жертви», виходив до «клієнта» на вулицю.

Перша зустріч, як правило, носила ознайомчий характер. «Керівник» розповідав які документи необхідно підготувати для оформлення та отримання кредиту. І попереджав, що 5 відсотків від зазначеної суми підприємцю необхідно сплатити за нотаріальні послуги.

Друга зустріч проходила в ресторані. Для ще більшої переконливості приходив разом з подільником, якого представляв нотаріусом. Фермер віддавав усі необхідні документи. Ще кілька хвилин ввічливої бесіди і чоловіки розходились. Під час третьої зустрічі, яку аферист також призначав біля входу в адміністрацію, проходив обмін – псевдокерівник НБУ віддавав необхідні документи з усіма печатками, а натомість отримував свій «заробіток» – три відсотки від загальної суми кредиту.

В зазначений угодою термін гроші на рахунки не надходили. Підприємці нервували та телефонували аферисту. Але зловмисник їх заспокоював, запевняючи, що необхідно ще трохи зачекати. Через деякий час він просто переставав виходити на зв'язок з «клієнтами». В підсумку для довірливих підприємців – ні кредиту, ні витрачених на його оформлення грошей, ні розвитку підприємства в майбутньому.

Зловмисник же через деякий час повторював все спочатку: розміщував нове оголошення, в ньому вказував те ж саме ім’я, а контактні номери телефонів – інші.

Після другого такого «обміну», поруч з КМДА оперативники і затримали афериста. Сума грошей від другої угоди – майже 80 тисяч гривень. У чоловіка вилучили печатки, мобільні телефони, підроблений паспорт громадянина однієї з сусідніх країн на інше ім’я та посвідчення працівника НБУ, яким він, звісно, ніколи не був.

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві розпочаті кримінальні провадження за ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» та ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування «Леоніду Марковичу» оголошено про підозру. Стосовно афериста було обрану міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

