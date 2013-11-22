У Запоріжжі молодик побив вагітну і повісився

Молодик побив вагітну молоду жінку, яка спробувала втрутитися у його конфлікт з іншою жінкою. Правоохоронці доставили його до відділу міліції, де чоловік покінчив життя самогубством.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 21 листопада неподалік від одного з кафе Запоріжжя між 25-річним місцевим мешканцем та його знайомою виник конфлікт. 20-річна молода жінка, яка перебувала на 12-му тижні вагітності, спробувала втрутитися у конфлікт, ставши між нападником та його жертвою. Молодик наніс їй удар ногою в живіт, від чого жінка впала на землю.

Після цього зловмисник наніс їй ще один удар ногою в живіт, після чого потерпіла втратила свідомість. Пізніше її було госпіталізовано до однієї з лікарень м. Запоріжжя з попереднім діагнозом: тупа травма живота, загроза переривання вагітності.

Того ж дня за вказаним фактом слідчими Заводського РВ розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За вчинення цього злочину працівники міліції доставили молодика до Заводського райвідділу міліції.

Перебуваючи в приміщенні райвідділу, молодик покінчив життя самогубством шляхом повішання у приміщенні туалету.

Наразі за цим фактом триває перевірка.