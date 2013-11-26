Міліція закликала активістів до порядку на мітингах у Львові

Головний міліціонер Львівської області Олександр Рудяк закликав громадян дотримуватися порядку і додав, що за будь-яких обставин правоохоронці не перешкоджатимуть проведенню мирних акцій. Про це О.Рудяк сказав сьогодні під час прес-конференції у Львові.

Більше тисячі студентів, 26 листопада, зібрались на мітинг біля обласного управління міліції. Ведучий акції зазначив, що претензій до правоохоронців у них немає, міліція підтримує громадський порядок і діє в межах законодавства, після чого усі учасники акції скандували «Міліція з народом».

Водночас мітингувальники висловили претензії щодо дій працівників Державтоінспекції.

До студентів звернувся очільник міліції Львівщини, котрий запевнив, що міліціонери не перешкоджали і надалі не перешкоджатимуть ніяким демократичним проявам та студентським закликам до євроінтеграції, звичайно, якщо все відбуватиметься у рамках чинного законодавства.

Щодо дій працівників ДАІ, Олександр Рудяк повідомив: «Затримання автобуса відбулось у рамках закону, адже не були оформлені належним чином документи».

Після цього у приміщенні ГУ МВС відбулась прес-конференція, під час якої головний міліціонер Львівщини наголосив, що міліціонери готові забезпечувати громадський порядок при проведенні мирних акцій.

«Перш за все, в нашій державі, повинен панувати закон. Якщо мирна акція протесту - міліція їй не перешкоджатиме. Ми готові підтримувати громадський порядок при проведенні мирних акцій».

На запитання журналістів про правомірність дій працівників ДАІ в ніч на 27 листопада, зокрема про те, що міліціонери нібито зняли з автобуса мітингувальників номерний знак, який нібито, знаходився у багажнику патрульного автомобіля ДАІ, Олександр Рудяк відповів: «Я дозволив журналістам та активістам провести огляд патрульних автомобілів міліції. Номерний знак в автомобілях виявлений не був. Якщо ж хтось має інформацію про злочинні дії працівників міліції, можна звертатись із заявою до прокуратури. Поки що таких заяв не було».