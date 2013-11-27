Киянина підозрюють в організації рейдерських захоплень

Працівниками столичного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з управлінням державної служби боротьби з економічною злочинністю затримано 46-річного киянина, який підозрюється в організації ряду рейдерських захоплень.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), оперативники провели низку обшуків за місцем приживання, в офісних приміщеннях та у службовому кабінеті затриманого.

Під час цих слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію, яка має відношення до справи, фіктивні печатки та штампи, порошкоподібну речовину білого кольору вагою майже в 50 грам, 5 пістолетів марки «Форт» та 77 набоїв до них, а також автомат і 44 набої до нього, без будь-яких дозвільних документів на них.

Вилучені речові докази слідчим управлінням столичної міліції було направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУМВС України в місті Києві для проведення експертизи, за результатами якої було встановлено, що порошкоподібна речовина є наркотичним засобом.

Головний фігурант у справі наразі знаходиться під арештом. Він раніше не судимий, але неодноразово проходив за оперативними матеріалами в рейдерських захопленнях санаторіїв, автостоянок та державних установ.

Триває слідство.