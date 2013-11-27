Вища рада юстиції рекомендуватиме звільнити 5 суддів

Вища рада юстиції готує подання до Президента та Верховної Ради про звільнення п‘ятьох суддів за порушення присяги та у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком.

Про це повідомив голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович за підсумками засідання Ради, поінформували УНІАН у прес-службі ВРЮ.

Так, у ході засідання члени Вищої ради юстиції постановили внести подання до ВР про звільнення Сергія Петушкова з посади судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Вироком Кременчуцького районного суду Полтавської області від 26 червня 2013 року Петушкова визнано винним у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки; службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки; постановленні завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, що спричинило тяжкі наслідки або було вчинене з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах. За сукупністю злочинів судді було визначене покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах на строк 1 рік шість місяців. Ухвалою апеляційного суду Полтавської області від 1 жовтня 2013 року вирок Кременчуцького районного суду від 26 червня 2013 року залишено без змін.

Також готується для внесення подання Президентові України про звільнення Віталія Нікушина з посади судді Києво-Святошинського районного суду Київської області за порушення присяги. За результатами перевірки було встановлено, що вказаний суддя протиправно зупинив стягнення за виконавчими листами на рішення суду, яке набрало законної сили, та визнав виконавчі листи такими, що не підлягають виконанню.

Крім того, прийнято рішення про внесення подання до Верховної Ради про звільнення Віталія Рибака з посади судді апеляційного суду Донецької області за порушення присяги. У результаті перевірки було встановлено, що указаний суддя визнав винним у вчиненні особливо тяжкого злочину та засудив особу до 10 років позбавлення волі без належної доказової бази. Вказаний вирок було скасовано ухвалою Верховного Суду України від 13 серпня 2009 року.

Вища рада юстиції також внесе подання до Верховної Ради про звільнення за порушення присяги Олега Ходасевича з посади судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська. Перевіркою було встановлено, що даний суддя порушив підвідомчість спору, та взяв до розгляду справу, яка є прерогативою господарських судів. Крім того, розглядаючи спір між двома акціонерами, які сумарно володіли менше однієї десятитисячної долі відсотка у статутному фонді ТОВ «Реєстраційна компанія «Держава», суддя порушив права інших акціонерів, які реально володіли 99,999% акцій даного підприємства.

Суддя не постановив ухвалу про залишення без розгляду справи після повторного нез’явлення позивача у судове засідання, як цього вимагає стаття 207 ЦПК, а відкладав розгляд справи декілька разів, ухвала ж суду не оскаржувалася.

Також ВРЮ ухвалила рішення про внесення подання до Верховної Ради про звільнення Олександра Пироженка з посади судді апеляційного суду Автономної Республіки Крим за порушення присяги (за дії, вчинені на посаді судді Васильківського міськрайонного суду Київської області). Суддя без встановлення дійсних обставин спору та без належної оцінки доказів, порушивши правило виключної підсудності, незаконно визнав право власності на квартири, виселивши з житла добросовісних наймачів і вселивши туди позивача, поінформували в прес-службі.