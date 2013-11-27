Радченка призначено на посаду начальника ГУ МВС України в АРК

Кримський парламент дав згоду на призначення Валерія Радченка на посаду начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє прес-центр Верховної Ради АРК, відповідно до Конституції АРК, кримський парламент на пленарному засіданні 27 листопада узгодив звільнення Михайла Слепаньова з посади начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим на підставі подання міністра внутрішніх справ України і призначення на цю посаду Радченка.

Голова ВС АРК Володимир Константинов привітав Радченка з призначенням і побажав успіхів у роботі.

Як повідомляв УНІАН, Валерій Радченко обіймав посаду начальника УМВС у місті Севастополі. 14 листопада він був призначений виконуючим обов`язки начальника Головного управління МВС України в АР Крим.

Колишній керівник кримської міліції Слепаньов написав рапорт про відставку у зв`язку з виходом на пенсію.