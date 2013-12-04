Розслідування зіткнень під час сутичок продовжується

Розслідування зіткнень демонстрантів і силових структур під час сутичок продовжується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик.

«Йде розслідування всіх випадків, всіх подій, встановлюються всі винні. Всіх винних буде притягнуто до відповідальності, і ми про це вас повідомимо», - сказав Дубовик.

При цьому він уточнив, що на сьогодні керівника столичної міліції Валерія Коряка не звільнено, а усунено від виконання обов`язків.

«Коряка усунено від виконання службових обов`язків», - сказав перший заступник міністра.