Виступ очільника МВС щодо подій у Києві. Відео

Виступ міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка на брифінгу з приводу подій, які відбулися у Києві 30 листопада та 1 грудня.

«Мирні зібрання в Україні почалися ще 24 листопада. Майже тиждень вони справді носили виключно мирний характер. 30 листопада на Майдані з’явилися агресивні молоді люди, які стали розтягувати огорожі, кидатися камінням у працівників міліції та використовувати сльозогінний газ. Коли їхні дії набули характеру протиправних – втрутився спецпідрозділ «Беркут». Молодики злилися з іншими, і міліція вже не могла розібрати, де хто. На жаль, під час сутички постраждали і ті, хто не мав до цього відношення.

Міліція визнає свою провину та вибачається.

Це стало початком нового «Євромайдану». Мирні зібрання набули зовсім іншого відтінку. У гаслах та вимогах з’явилась політика. Тобто комусь було вигідно, щоб характер волевиявлення народу змінився. І вже наступного дня все стало зрозумілим.

Зверну вашу увагу, що напередодні була відмічена активність ультраправих форумів.

Йдеться про ультраправі, расистські, ксенофобські організації: «Братство», «Свобода» та футбольні угруповання ультрас. Саме ці бойовики були головною ударною силою «євромайдану». Вони несли охоронні функції на площі. Журналісти писали про хлопців з жовтими пов'язками «Патріот України».

На своїх форумах ультраправі не приховують, що це вони влаштували бійку з «Беркутом».

Таким чином, з 1 грудня питання євроінтеграції України взагалі не чути на майданах. Лунають лише політичні заклики – відставка Уряду, зміна влади.

Не знімаючи вини з міліції, підкреслю, що Міністерство внутрішніх справ України занепокоєне тим, що більшість всеукраїнських засобів масової інформації загалом подають інформацію перекручено, однобоко та не об’єктивно.

Дезінформація суспільства відбувається також і самими народними депутатами, які використовують свою впізнаваність.

Тепер детальніше щодо наступних подій.

Захват адміністративних будівель у будь-якій країні вважається злочином. Україна не є винятком.

Захоплення учасниками акцій приміщень Київської держадміністрації, будинку профспілок, Жовтневого палацу, заклики до штурму Адміністрації Президента та інших урядових будівель – це порушення чинного законодавства та тягне за собою кримінальну відповідальність.

На жаль, ті хто спонукає народ до таких методів, мають депутатську недоторканість. Чи праві вони по відношенню до своїх виборців? На це питання відповість час.

Атака будівлі Адміністрації Президента тривала майже п'ять годин. Натиск протестуючих витримували солдати з внутрішніх військ. На них наїжджали трактором, били ланцюгами, камінням, молотками, кидали в них пляшки із запальною сумішшю, розпилювали газ, тицяли в обличчя палаючі факели. Лише після цього було використано спецпідрозділ «Беркут».

Загалом маємо 156 постраждалих правоохоронців, 126 з них госпіталізовано, 4 – у важкому стані.

Міліція на сьогодні у дуже непростій ситуації. З одного боку ми повинні забезпечити громадський порядок та спокій. З другого – будь які спроби припинити протиправні дії провокаторів будуть охарактеризовані як напад на мирні зібрання. Тому я, як керівник силового відомства, вже не раз звертався до людей з проханням не порушувати закон, діяти лише у правовому полі.

Підсумовуючи, відзначу, що ситуації з порушенням закону будуть ретельно вивчатися та розглядатися.

Працівники міліції, які перевищили свої повноваження, після перевірки будуть покарані.

Чи будуть покарані організатори та учасники протиправних дій? Рішення буде приймати прокуратура та суди.

Сьогодні у виступах політиків з’являються заклики щодо складання списків ворогів Євромайдану, що не виключає можливості висловлювання проти них або їх родичів погроз. У цьому переліку – судді, працівники «Беркуту», слідчі тощо.

Подібні погрози, відповідно до чинного законодавства, вже є самостійним складом злочину.

Такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Крім того, також лунають ствердження щодо невиновності осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів до винесення судом справи по суті.

Таки дії кваліфікуються як втручання у діяльність судових органів, відповідальність за що також передбачена Кримінальним кодексом України.

Від себе особисто відзначу, що зараз під виглядом «євроінтеграції» готуються нові акції проти органів влади, міліції.

Впевнений, що з часом, коли емоції заспокояться, ситуація стане більш зрозумілою не лише громадянам нашої країни, а й міжнародній спільноті.

Звертаюся до вас з проханням під час аналізу перебігу подій, що відбуваються, бути неупередженими та аналізувати інформацію з якомога більшої кількості інформаційних джерел.

Дякую усім вам за підтримку та конструктивну критику. Запевняю, що наша країна зацікавлена у співпраці з та дружніх стосунках з Європою», – йдеться у виступі.