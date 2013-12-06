Звільнення Саютина не пов’язано з подіями на Майдані - МВС

Звільнення полковника Ігоря Саютіна не пов’язано з подіями на Майдані.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі внутрішніх військ МВС України.

Як зазначається у повідомленні, на сайтах деяких інформаційних агентств з’явився матеріал під назвою «Командир спецназа «Барс» Саютин в связи с событиями на Майдане подал в отставку».

„Офіційно повідомляємо, що наведена інформація не відповідає дійсності”, - наголошується у повідомленні.

Полковник Ігор Саютін останні 4 роки знаходився на посаді заступника начальника управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС України з виховної роботи (м. Донецьк). З цієї посади він звільнений 11 листопада 2013 року у запас наказом командувача внутрішніх військ №115, відслуживши 35-ть календарних років. Просимо представників ЗМІ не пов’язувати це з подіями, що відбувалися у Києві.

„Він ніколи не командував бригадою спеціального призначення «Барс», що дислокується у Київській області”, - інформує прес-служба.