Правоохоронці вилучили 160 тисяч контрафактних дисків

Співробітники МВС і СБУ вилучили велику партію неліцензійних дисків, які виготовляли на заводі поблизу Києва. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Завдяки допомозі колег зі Служби безпеки України нам вдалося встановити, що на базі легально діючого підприємства виготовляється контрафактна продукція в промислових масштабах, - розповідає заступник начальника ДДСБЕЗ Олександр Сидоров. Під час санкціонованого обшуку виявлено 110 тисяч дисків з неліцензійними комп'ютерними програмами відомої корпорації. Крім «піратських» програм правоохоронці вилучили близько 50 тисяч «піратських» DVD-дисків з фільмами і музикою.

За попередньою інформацією, для того щоб замаскувати виробництво контрафакту, зловмисники використовували «схему прикриття». Так, кожен легально вироблений диск повинен мати свій спеціальний код, за яким можна визначити виробника. «Підпільники» переобладнали свої легальні лінії так, щоб на дисках залишався код заводу, що має право на випуск продукції, яку вони підробляли. Завдяки такому маскуванню на дисках лишався «слід» підприємства, розташованого далеко за межами України.



Фото: МВС України

Неліцензійні диски з комп'ютерними програмами призначалися для реалізації в країнах Євросоюзу, оскільки в них відсутня російсько- або україномовна версії. Якби ця партія контрафакту була реалізована, то компанія-правовласник зазнала б збитків на десятки мільйонів гривень.

Кримінальне провадження за ст.203-1 Кримінального кодексу України (незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва) триває.