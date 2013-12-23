Активісту «Дорожнього контролю» спалили авто

21 грудня на чоловіка напали невідомі, підпалили його автівку та зникли в невідомому напрямку.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до чергової частини Оболонського райуправління надійшло повідомлення про те, що на Гостомельському шосе горить автомобіль. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво столичної міліції.

На місці події правоохоронці виявили обгоріле авто. Неподалік знаходився і водій. Чоловіка було поранено в область грудної клітини. Йому негайно викликали швидку медичну допомогу.

За словами потерпілого, він рухався на автомобілі по дорозі Київ-Гостомель. Його наздогнала інша автівка та притиснула до обочини, водій зупинився. Після цього до нього підійшли невідомі, спричинили йому тілесні ушкодження, підпалили автомобіль та зникли у невідомому напрямку.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського райуправління столичної міліції відкрито кримінальне провадження за ст.296 (хуліганство) та ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.