У Житомирській області онук пограбував свого діда

11:15, 23 грудня 2013
Кримінал
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Відкрито кримінальне провадження

У Житомирській області онук пограбував свого діда. Цей прикрий випадок стався у Бердичівському районі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Секторі громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області.

”У крадіжці грошей у пенсіонера правоохоронці викрили його онука”,- йдеться у повідомленні.

Вчора до Бердичівського міськвідділу УМВС звернувся житель села Семенівка. Пенсіонер повідомив про те, що з його будинку викрали банківську картку та зняли з неї 2500 гривень. По ”гарячих” слідах правоохоронці встановили, що цю крадіжку скоїв онук заявника, який в усьому і зізнався.

Наразі відкрито кримінальне провадження, під час якого й будуть встановлені всі обставини події.

Відповідно до ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка) за таємне викрадення майна передбачено штраф від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Яке саме покарання чекає на крадія, вирішить суд. Розслідування цієї справи триває.

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