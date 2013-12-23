На Луганщині міліція виявила нелегальний трубопровід

На Луганщині у неділю, 22 грудня, о другій годині ночі працівники Краснодонського райвідділу міліції на глибині 1 м виявили пластикову трубу діаметром 110 мм і довжиною 1,5 км.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, труба пролягала з території Російської Федерації у напрямку с. Біленьке (Краснодонський район, Луганська область).

Даний факт занесений до ЄРДР і кваліфікований за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді цього року прикордонники відділу «Краснодон» Луганського загону спільно з співробітниками СБУ та Міндоходів України виявили поблизу державного кордону незаконний трубопровід діаметром 75 мм.