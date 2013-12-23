Міліція вилучила 7 тонн підозрілої піротехнічної продукції

Правоохоронці перевірили понад 500 торгових закладів, що мають відповідні ліцензії МВС для реалізації піротехнічних засобів, майже 5,5 тис. ринків, в тому числі і стихійних, а також інші місця реалізації піротехніки.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Результати перевірок вельми невтішні, оскільки міліціонери встановили понад 250 фактів продажу піротехнічної продукції без будь-яких дозвільних документів.

У той же час, за інформацією правоохоронців, найбільше піротехнічної продукції вилучено в Миколаївській області - загальна вага азартного вогнепального товару склала майже 2,5 тонни. У Харківській області міліція знайшла майже 2 тонни та місті Києві - без малого 1 тонну підозрілої піротехніки.

За порушення правил торгівлі піротехнічними засобами, до адміністративної відповідальності притягнуто 248 осіб. Ще 43 людини притягнені за протиправне застосування піротехніки.

Крім того, надзвичайних ситуацій, станом на сьогодні - 23 грудня - з використанням піротехнічної продукції в МВС не зареєстровано.

А ось в Івано-Франківської області правоохоронці виявили підпільний цех із виготовлення бенгальських вогнів і хлопавок. Організував протиправний бізнес безробітний житель одного з сіл краю в господарських приміщеннях на своєму обійсті.

У ході розслідування справи стало відомо, що сировину чоловік закуповував у підприємств, які виготовляють полімерну продукцію. Всього було вилучено 11 тисяч упаковок бенгальських вогнів та майже 1 тис. хлопавок.

Правоохоронці також звертаються до реалізаторів та громадян, які бажають придбати піротехніку до Нового року, відповідально ставиться до вимог законодавства, щоб зберегти здоров'я з настанням новорічних і різдвяних свят.