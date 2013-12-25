Міліція затримала двох осіб, причетних до побиття Чорновол

Уже встановлено трьох осіб, причетних до нападу на громадську активістку. Двоє з них затримані. З ними проводять слідчі дії. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

«Розслідування кримінального провадження за фактом нападу на Тетяну Чорновол перебуває на моєму особистому контролі. Ми створили потужну слідчо-оперативну групу з числа кращих слідчих та працівників оперативних підрозділів, - розповів очільник правоохоронного відомства», – сказав міністр.

За словами Віталія Захарченка, на жаль правоохоронцям не дали можливості одразу ознайомитися із записом відеореєстратора з автомобіля потерпілої. Проте незважаючи на це, не минуло ще й доби, як вже встановили трьох осіб, причетних до цього злочину.

Зараз двоє вже затримані, з ними проводяться слідчі дії. Встановлюються й мотиви нападу. Також здійснюються оперативні заходи, направлені на затримання ще одного фігуранта.

Міністерство внутрішніх справ зацікавлене у тому, щоб якомога швидше знайти та затримати всіх осіб, причетних до цього злочину, аби встановити об’єктивну картину подій тієї ночі та притягнути винних до відповідальності.